Senza mascherina nella sala giochi: scatta la multa e la chiusura del locale per 5 giorni (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, nell'ambito dei servizi disposti dal Prefetto di Ancona in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, nell'ambito dei servizi disposti dal Prefetto di Ancona in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha ...

Advertising

DavidPuente : Quindi, ammette di aver fatto un test e senza attendere l'esito è andato a farsi bello con dei minorenni senza masc… - stebellentani : Vaccinati over 12 al 90%. Vaccino obbligatorio over 50. Senza vaccino non bevi un caffè né sali su un treno, masche… - DavidPuente : Se il 16 dicembre Djokovic era risultato positivo al Sars-Cov-2, come mai nei social dell'Belgrade Tennis Associati… - tapulloschivo : Casellante non vuol far pagare perché senza mascherina - robertotofanel3 : @Uther_Raffaele @repubblica L'importante è che nella pattuglia tutti abbiano la mascherina dello stesso colore, per… -