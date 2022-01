Sei Nazioni 2022: Italia, ecco i convocati per il torneo. Sei gli esordienti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Kieran Crowley ha annunciato oggi i convocati per i primi due turni del Guinness Sei Nazioni 2022 contro Francia (a Parigi, domenica 6 febbraio) e Inghilterra (in casa, domenica 13 febbraio). Un torneo che arriva dopo il cambio di coach la scorsa primavera e dopo un novembre difficile per gli azzurri, ko con Nuova Zelanda e Argentina e che hanno vinto, ma senza convincere, solo contro il modesto Uruguay. Sei gli esordienti in azzurro con le terza linee della Benetton Toa Halafihi e Manuel Zuliani, il tallonatore di Rovigo Giacomo Nicoreta, l’apertura di Rovigo Giacomo Da Re, quella della Benetton Leonardo Marin, e il trequarti, sempre Benetton, Tommaso Menoncello, mentre la grande assenza è sicuramente quella di Carlo Canna. Una squadra, dunque, molto giovane e che ha ben tre mediani d’apertura ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Kieran Crowley ha annunciato oggi iper i primi due turni del Guinness Seicontro Francia (a Parigi, domenica 6 febbraio) e Inghilterra (in casa, domenica 13 febbraio). Unche arriva dopo il cambio di coach la scorsa primavera e dopo un novembre difficile per gli azzurri, ko con Nuova Zelanda e Argentina e che hanno vinto, ma senza convincere, solo contro il modesto Uruguay. Sei gliin azzurro con le terza linee della Benetton Toa Halafihi e Manuel Zuliani, il tallonatore di Rovigo Giacomo Nicoreta, l’apertura di Rovigo Giacomo Da Re, quella della Benetton Leonardo Marin, e il trequarti, sempre Benetton, Tommaso Menoncello, mentre la grande assenza è sicuramente quella di Carlo Canna. Una squadra, dunque, molto giovane e che ha ben tre mediani d’apertura ...

