"Se lo dici sei morto". L'ex Juve e i gay nello spogliatoio, soffiata scomodissima: "Ricordo quella volta che..." (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'omossessualità nel calcio maschile, un tabù ancora segreto e assoluto. Come ha confermato l'ex Juve, Patrice Evra, in un incontro con i lettori del quotidiano Le Parisien, per presentare la versione francese della sua autobiografia. Un libro confessione, dove l'ex terzino di Manchester United e Juventus, svela per che in ogni squadra ci sono almeno due gay. E poi parla degli abusi subiti da tredicenne: “Devo testimoniare per spingere ragazzi e ragazze vittime di violenze a non chiudersi nel silenzio”. Evra: “Ho parlato con diversi colleghi, che si sono confessati” - Quello degli abusi sessuali è un capitolo che Evra aveva già ampiamente raccontato in varie interviste in Inghilterra, dove ha vissuto gran parte della sua carriera, anche da capitano dei Red Devils. “Nel calcio tutto è chiuso — ha detto — Se da calciatore dici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'omossessualità nel calcio maschile, un tabù ancora segreto e assoluto. Come ha confermato l'ex, Patrice Evra, in un incontro con i lettori del quotidiano Le Parisien, per presentare la versione francese della sua autobiografia. Un libro confessione, dove l'ex terzino di Manchester United entus, svela per che in ogni squadra ci sono almeno due gay. E poi parla degli abusi subiti da tredicenne: “Devo testimoniare per spingere ragazzi e ragazze vittime di violenze a non chiudersi nel silenzio”. Evra: “Ho parlato con diversi colleghi, che si sono confessati” - Quello degli abusi sessuali è un capitolo che Evra aveva già ampiamente raccontato in varie interviste in Inghilterra, dove ha vissuto gran parte della sua carriera, anche da capitano dei Red Devils. “Nel calcio tutto è chiuso — ha detto — Se da calciatore...

