Scuola, caos in Sicilia. Regione: “In presenza”. Ma è Dad a Palermo, Catania e Trapani. Ricorso al Tar dei cittadini contro chiusure (Di giovedì 13 gennaio 2022) presenza o didattica a distanza: la Sicilia si divide sulla Scuola. La Regione aveva annunciato il ritorno in classe per la mattina del 13 gennaio, ma alcuni sindaci hanno scelto di aumentare le restrizioni per prudenza. Così, se nel Trapanese gli istituti sono regolarmente aperti in 22 comuni, la stessa Trapani ha scelto invece di ricorrere alla dad. Cancelli chiusi anche a Palermo, Catania e Messina. Una disposizione dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, impone ai sindaci, prima di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione delle attività didattiche, di chiedere espresso parere all’Asp (azienda sanitaria provinciale, ndr). Un’indicazione, spiegano i sindaci dei 22 Comuni del Trapanese, che “limita ulteriormente l’autonomia” degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)o didattica a distanza: lasi divide sulla. Laaveva annunciato il ritorno in classe per la mattina del 13 gennaio, ma alcuni sindaci hanno scelto di aumentare le restrizioni per prudenza. Così, se nel Trapanese gli istituti sono regolarmente aperti in 22 comuni, la stessaha scelto invece di ricorrere alla dad. Cancelli chiusi anche ae Messina. Una disposizione dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, impone ai sindaci, prima di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione delle attività didattiche, di chiedere espresso parere all’Asp (azienda sanitaria provinciale, ndr). Un’indicazione, spiegano i sindaci dei 22 Comuni del Trapanese, che “limita ulteriormente l’autonomia” degli ...

