Scrivere o colorare le banconote è legale? Cosa si rischia

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sicuramente ad ognuno di noi è capito di avere tra le mani una banconota scritta o colorata, ma èsi? Alcunedi diverso taglio (via pixabay)Pian piano l’utilizzo del contate sta scomparendo. Lo Stato sta cercando in tutti i modi di disincentivare il pagamento con i soldi perché si tratta di un metodo poco o per nulla tracciabile. Ad oggi infatti tutte le misure economiche propendono per agevolare i consumatori ad usare le carte di credito. Si tratta di un ricambio quasi inevitabile nell’epoca tecnologica che stiamo vivendo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! A tutti noi però è sicuramente capitato di maneggiare le monete e le. In alcuni casi ne abbiamo viste alcune colorate, altre scritte, a volte strappate o danneggiate. Il ...