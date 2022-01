Sci | sul Lussari primo giorno di Coppa Europa | discesa libera a Roesti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Non sono mancate le emozioni nella primadella tappa didi Sci Alpino Maschile in corso di svolgimento ai piedi dele curata dall’US Camporosso. La pista Di Prampero si è dimostrata selettiva e difficile da interpretare come dimostrato dalle numerose uscite e soprattutto dalle parole dei migliori classificati che non sono riusciti a disegnare una prova senza qualche sbavatura. Dal lotto degli oltre 90 sciatori è uscito vincitore lo svizzero Larsche ha chiuso la sua fatica davanti a tutti con il crono di 1’48”94. Alle sue spalle la seconda piazza è stata colta dall’austriaco Christoph Krenn (+0.28) mentre ha trovato spazio sul terzo gradino del podio uno dei favoriti della vigilia, ovvero lo svizzero Ralph Weber (+0.32) che grazie a questo ...

