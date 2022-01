Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross 2022 | Simone Deromedis supera le qualificazioni a Nakiska

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ben fatto: l’azzurro ha infattito lee sarà della partita nelle fasi finali della settima e dell’ottava tappa dideldi sci2021-, specialità, in programma a, in Canada, il 14 ed il 15 gennaio. L’atleta, che ha conquistato il terzo posto nel terzo appuntamento di Val Thorens, nella prima scrematura ha registrato il ventunesimo tempo, percorrendo il circuito in 1:10.83, con un gap di 0.94 rispetto al tedesco Florian Wilmsmann, primo con 1:09.89, tempo con cui ha arginato il canadese Reece Howden, secondo con 1:09.98, e l’austriaco Tristan Takats, terzo con 1:10.10. Molto bene anche Dominik Zuech, diciassettesimo con 1:10.74. Fuori dai ...