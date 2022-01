Sci Freestyle | Coppa del Mondo Aerials | Wang Xindi e Laura Peel dominano a Deer Valley

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è svolta a, nello Utah (Stati Uniti), la quinta nonché quart’ultima tappa delladeldi sci, specialità; un appuntamento dove non sono mancati i colpi di scena in entrambe le categorie. In campo maschile a spuntarla è stato il cinese, alla prima vittoria nel circuito in questa stagione, dominatore assoluto della gara grazie a un salto, il Back Double Full-Full-Full, valutato complessivamente 122.62, risultato maturato grazie al punteggio di 5.8 nell’air, 13.3 nel form e 8.0 nel landing. A distanza siderale si è posizionato invece Yang Longxiao che, con la stessa difficoltà del compagno di squadra, ha ottenuto 112.67. A completare la tripletta cinese ci ha pensato Sun Jiaxu, terzo con 83.50, ...