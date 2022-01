Sci alpino, Petra Vlhova cerca punti nella velocità a Zauchensee. Assente Mikaela Shiffrin (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino femminile è ormai entrata nel vivo, si è disputata più della metà degli eventi in programma (20 gare sulle 37 schedulate) e la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è decisamente serrata. La statunitense Mikaela Shiffrin conduce con 966 punti e ha un vantaggio di 55 lunghezze nei confronti della slovacca Petra Vlhova, mentre la nostra Sofia Goggia è terza a -309 dall’americana. L’azzurra ha però dalla sua le prossime gare, che sulla carta sono decisamente favorevoli alle sue caratteristiche. La Campionessa Olimpica di discesa libera, già capace di vincere cinque gare in questa prima parte di stagione (tre discese, due superG), ha di fronte a sè il weekend di Zauchensee (una discesa e un superG) e il fine settimana di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021-2022 di scifemminile è ormai entrata nel vivo, si è disputata più della metà degli eventi in programma (20 gare sulle 37 schedulate) e la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è decisamente serrata. La statunitenseconduce con 966e ha un vantaggio di 55 lunghezze nei confronti della slovacca, mentre la nostra Sofia Goggia è terza a -309 dall’americana. L’azzurra ha però dalla sua le prossime gare, che sulla carta sono decisamente favorevoli alle sue caratteristiche. La Campionessa Olimpica di discesa libera, già capace di vincere cinque gare in questa prima parte di stagione (tre discese, due superG), ha di fronte a sè il weekend di(una discesa e un superG) e il fine settimana di ...

