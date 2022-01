Sci alpino oggi, startlist superG Wengen e prova Zauchensee: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giornata dedicata alla velocità tanto al maschile quanto al femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini si preparano ad affrontare un superG sulla temuta Lauberhorn di Wengen mentre le donne limeranno gli artigli nella prima prova cronometrata sulla pista austriaca di Zauchensee. In chiave Italia gli occhi sono puntati su Mattia Casse, miglior interprete della disciplina e già capace di sfiorare il podio in questa stagione. L’azzurro deve ben figurare per guadagnarsi la convocazione alla rassegna olimpica, fatto non scontato data la penuria di caselle libere attualmente disponibili. Cercheranno di dire la loro nella gara odierna anche Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni ed Emanuele Buzzi. Rivolgendo l’attenzione alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giornata dedicata alla velocità tanto al maschile quanto al femminile per la Coppa del Mondo di sci. Gli uomini si preparano ad affrontare unsulla temuta Lauberhorn dimentre le donne limeranno gli artigli nella primacronometrata sulla pista austriaca di. In chiave Italia gli occhi sono puntati su Mattia Casse, miglior interprete della disciplina e già capace di sfiorare il podio in questa stagione. L’azzurro deve ben figurare per guadagnarsi la convocazione alla rassegna olimpica, fatto non scontato data la penuria di caselle libere attualmente disponibili. Cercheranno di dire la loro nella gara odierna anche Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni ed Emanuele Buzzi. Rivolgendo l’attenzione alle ...

