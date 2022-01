Sci alpino, Coppa Europa 2022: Morena Zanoner terza nella discesa di Orcieres-Merlette. Vince Juliana Suter (Di giovedì 13 gennaio 2022) La svizzera Juliana Suter ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Coppa Europa ad Orcieres-Merlette. Per l’elvetica si tratta della seconda vittoria in questa stagione dopo quella ottenuta prima della pausa natalizia sempre in discesa in Val di Fassa. Secondo posto sorprendente per la neozelandese Alice Robinson, che con il pettorale 57 si è inserita alla spalle di Suter con 33 centesimi di ritardo. Splendido podio di Morena Zanoner, il primo della carriera in Coppa Europa per l’azzurra, che chiude al terzo posto a 69 centesimi da Suter. Ai piedi del podio si è classificata la francese Esther Paslier (+0.80), che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) La svizzeraha conquistato la vittorialibera diad. Per l’elvetica si tratta della seconda vittoria in questa stagione dopo quella ottenuta prima della pausa natalizia sempre inin Val di Fassa. Secondo posto sorprendente per la neozelandese Alice Robinson, che con il pettorale 57 si è inserita alla spalle dicon 33 centesimi di ritardo. Splendido podio di, il primo della carriera inper l’azzurra, che chiude al terzo posto a 69 centesimi da. Ai piedi del podio si è classificata la francese Esther Paslier (+0.80), che ha ...

