Sci alpino, Carlo Janka annuncia il ritiro nella “sua” Wengen: “Giusto chiudere sulla mia pista preferita” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il fine settimana del Lauberhorn non solo ci sta regalando il solito grande spettacolo, con un programma fittissimo, ma a suo modo sarà anche storico. Per mezzo di una conferenza stampa indetta nella giornata odierna, infatti, il padrone di casa per eccellenza Carlo Janka ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalle competizioni. Anzi, l’elvetico chiuderà la carriera proprio con le due discese libere in programma domani e sabato sulla iconica pista del massiccio dello Jungfrau, nel Canton Berna. Il nativo di Obersaxen, nel Cantone dei Grigioni, porrà fine alla sua avventura nel Circo Bianco e lo fa con una bacheca decisamente ricca. Vanta, infatti, una medaglia d’oro in gigante ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, quindi un titolo iridato sempre tra le porte larghe a Val-d’Isère ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il fine settimana del Lauberhorn non solo ci sta regalando il solito grande spettacolo, con un programma fittissimo, ma a suo modo sarà anche storico. Per mezzo di una conferenza stampa indettagiornata odierna, infatti, il padrone di casa per eccellenzahato la sua intenzione di ritirarsi dalle competizioni. Anzi, l’elvetico chiuderà la carriera proprio con le due discese libere in programma domani e sabatoiconicadel massiccio dello Jungfrau, nel Canton Berna. Il nativo di Obersaxen, nel Cantone dei Grigioni, porrà fine alla sua avventura nel Circo Bianco e lo fa con una bacheca decisamente ricca. Vanta, infatti, una medaglia d’oro in gigante ai Giochi Olimpici di Vancouver 2010, quindi un titolo iridato sempre tra le porte larghe a Val-d’Isère ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - OA_Sport : #Sci alpino, Carlo #Janka annuncia il ritiro nella “sua” Wengen: “Giusto chiudere sulla mia pista preferita” - sportface2016 : #Scialpino, discesa maschile #Wengen 2021: start list, pettorali e italiani in gara - azzurro_di_sci : RT @Fantaski_it: Pechino 2022: Il programma e orari dello sci alpino #fisalpine - Fantaski_it : Pechino 2022: Il programma e orari dello sci alpino #fisalpine -