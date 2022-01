Sci alpino, a che ora parte Dominik Paris nella discesa di Wengen: orario preciso 14 gennaio, programma, pettorale, tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domani, venerdì 14 gennaio, proseguirà la quattro giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 12.30 scatterà la discesa libera maschile a Wengen, in Svizzeta. Dominik Paris proverà a confermare la testa della classifica di specialità e lo farà indossando il pettorale 9: dato che i primi 20 atleti partiranno ogni 2’25”, Dominik Paris prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 12:49:20. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Domani, venerdì 14, proseguirà la quattro giorni dedicata alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 12.30 scatterà lalibera maschile a, in Svizzeta.proverà a confermare la testa della classifica di specialità e lo farà indossando il9: dato che i primi 20 atleti partiranno ogni 2’25”,prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 12:49:20. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live ...

