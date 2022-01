Scegliere chi curare in terapia intensiva: il dilemma etico e la risposta dei medici (con il fantasma di marzo 2020) (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Siamo in una situazione in cui piano piano si stanno riconvertendo i reparti e le sale operatorie per trasformarle in terapie intensive e la pressione sta aumentando al punto da far tornare alla mente quello che era successo nel marzo del 2020». In un’intervista rilasciata a La Stampa Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, parla del dilemma etico che i medici nelle prossime settimane potrebbero trovarsi di nuovo di fronte. Ovvero quello di Scegliere chi curare. «Da un punto di vista etico è una situazione difficile – avverte Anelli -. I medici hanno il dovere e anche la predisposizione a dover curare tutti. Quello che è successo nella prima ondata nel lodigiano è stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Siamo in una situazione in cui piano piano si stanno riconvertendo i reparti e le sale operatorie per trasformarle in terapie intensive e la pressione sta aumentando al punto da far tornare alla mente quello che era successo neldel». In un’intervista rilasciata a La Stampa Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei, parla delche inelle prossime settimane potrebbero trovarsi di nuovo di fronte. Ovvero quello dichi. «Da un punto di vistaè una situazione difficile – avverte Anelli -. Ihanno il dovere e anche la predisposizione a dovertutti. Quello che è successo nella prima ondata nel lodigiano è stato ...

Advertising

repubblica : Mario Riccio, il rianimatore di Welby: 'Rivediamo i protocolli: se c'è da scegliere, il posto in rianimazione vada… - Corriere : I medici napoletani: «Con Omicron situazione critica, misure drastiche o dovremo scegliere chi curare» - albertoinfelise : Ma sì, certo. Possiamo anche scegliere chi muore? - DEARTAEY0NG : Ed è questa la cosa subdola. Non si tratta di decidere chi crocifiggere, si tratta del fatto che SCEGLIERE consapev… - Silvioilmacca : RT @valy_s: #Covid19 In uno scenario in cui si dovesse arrivare a scegliere chi intubare,per l’anestesista Matteo Riccio andrebbero rivisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scegliere chi Pitti 101: "Indosso dunque sono" ... Angelo Figus : "Viviamo un tempo spaccato in due tra apparenza e consistenza, reflections è la parola che spiega meglio il dualismo dei nostri tempi, uno spunto per pensare e magari scegliere chi ...

'Non riesco ad avere un medico per mio figlio' Ma, chi non ha mai avuto medico di base e lo deve scegliere, è obbligato a rivolgersi personalmente all'ufficio. È il caso di mio figlio che, per raggiunti limiti di età, non può più rivolgersi al ...

Scegliere chi curare in terapia intensiva: il dilemma etico e la risposta dei medici (con il fantasma di marzo 2020) Open I migliori auricolari Bluetooth del mercato Una guida ragionata ai migliori auricolari Bluetooth considerando anche i vecchi modelli ancora in vendita e convenienti ...

Come scegliere obbligazioni nell’anno della transizione monetaria Come scegliere le obbligazioni nell’anno della transizione monetaria? Ecco l'analisi di J.P. Morgan da tenere in considerazione.

... Angelo Figus : "Viviamo un tempo spaccato in due tra apparenza e consistenza, reflections è la parola che spiega meglio il dualismo dei nostri tempi, uno spunto per pensare e magari...Ma,non ha mai avuto medico di base e lo deve, è obbligato a rivolgersi personalmente all'ufficio. È il caso di mio figlio che, per raggiunti limiti di età, non può più rivolgersi al ...Una guida ragionata ai migliori auricolari Bluetooth considerando anche i vecchi modelli ancora in vendita e convenienti ...Come scegliere le obbligazioni nell’anno della transizione monetaria? Ecco l'analisi di J.P. Morgan da tenere in considerazione.