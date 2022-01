Sassoli morto per il vaccino? Giletti ribalta la Donato: "Sarebbe ora che lei..." | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non è ora di prendere le distanze da tutto questo?". Massimo Giletti chiede conto a Francesca Donato di quanto accaduto poche ore dopo la morte di David Sassoli. Secondo la vulgata no vax, "è stato male dopo la punturina, ma non lo dicono". La morte per tumore del presidente dell'Europarlamento ha fatto letteralmente esultare la galassia degli anti siero italiani, che nelle chat e sui social si sono dati appuntamento per commentare la tragica notizia con una raffica di orrori e bestialità sconcertanti. "Il poveretto è stato fottuto pure lui, lui le punturine se le è fatte vere a differenza degli altri suoi compagni di merende", si legge. Oppure: "Ha guidato il gregge fino al baratro e ci è caduto pure lui", "Se l'aguzzino della tua vita muore, se l'assassino dei tuoi figli muore è sempre una buona cosa. Dio lo vuole Dio è in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non è ora di prendere le distanze da tutto questo?". Massimochiede conto a Francescadi quanto accaduto poche ore dopo la morte di David. Secondo la vulgata no vax, "è stato male dopo la punturina, ma non lo dicono". La morte per tumore del presidente dell'Europarlamento ha fatto letteralmente esultare la galassia degli anti siero italiani, che nelle chat e sui social si sono dati appuntamento per commentare la tragica notizia con una raffica di orrori e bestialità sconcertanti. "Il poveretto è stato fottuto pure lui, lui le punturine se le è fatte vere a differenza degli altri suoi compagni di merende", si legge. Oppure: "Ha guidato il gregge fino al baratro e ci è caduto pure lui", "Se l'aguzzino della tua vita muore, se l'assassino dei tuoi figli muore è sempre una buona cosa. Dio lo vuole Dio è in ...

