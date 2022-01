Sassoli, l’omaggio della politica e dei cittadini (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sua foto sorridente con l’amata bandiera dell’Unione europea, una bara in legno chiaro, la musica di Bach. Ieri il lungo saluto a David Sassoli in Campidoglio, alla camera ardente sono arrivati al mattino Sergio Mattarella e Mario Draghi, i presidenti delle Camere, il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti e delegazioni di tutti i partiti. C’erano i colleghi giornalisti Rai che si sono alternati in picchetto d’onore, gli amici del gruppi scout e 4mila cittadini (arrivati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sua foto sorridente con l’amata bandiera dell’Unione europea, una bara in legno chiaro, la musica di Bach. Ieri il lungo saluto a Davidin Campidoglio, alla camera ardente sono arrivati al mattino Sergio Mattarella e Mario Draghi, i presidenti delle Camere, il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti e delegazioni di tutti i partiti. C’erano i colleghi giornalisti Rai che si sono alternati in picchetto d’onore, gli amici del gruppi scout e 4mila(arrivati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

