(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Ledi esultazione per la scomparsa di Davidad opera dell’di Alternativa per la Germania (AfD), Nicolaus Fest, sono una vergogna. Un insulto alla memoria del Presidente del Parlamento Europeo e un’offesa al nostro paese.il. Inneggiare alla morte di un avversario politico è disumano. Ci auguriamo che la sua delegazione parlamentare sanzioni questo comportamento, scusandosi con il Parlamento Europeo e con il nostro Paese. E che prenda ufficialmente le distanze da Fest. Così come dovrebbero fare ledi casa nostra che vanno a braccetto con l’AfD“. Lo dichiara la senatrice Laura, Vicepresidente commissione Esteri e ...

Il Dubbio

"Le frasi di esultazione per la scomparsa di Davidad opera dell'europarlamentare di ... dice Laura, vicepresidente della commissione Esteri del Senato e vicecapogruppo vicaria di Iv - ..." Le frasi di esultazione per la scomparsa di Davidad opera dell'europarlamentare di ...riportate dalla vicepresidente della commissione Esteri del Senato e vicecapogruppo Laurada ...L'eurodeputato di Alternative fuer Deutschland Nicolaus Fest ha esultato in un gruppo WhatsApp di colleghi per la morte del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. "Finalmente questo bastardo ...Dopo la follia no vax, Nicolaus Fest ha definito il giornalista "una vergogna per qualsiasi idea parlamentare". In serata le scuse: "Mie parole inappropriate". ll leader del partito Meuthen prende le ...