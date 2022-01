Sanremo 2022 | nuovo terremoto | la decisione di Amadeus scatena il putiferio

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - christianrocca : L’ambizione ballerina Le cancellettiste insoddisfatte e il Sanremo a misura di postmodernisti L’avvelenata di… - Sangio_Giulia_ : RT @ilariainstabile: 'Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, Sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.' ?? ht… - GAlf02 : RT @sanremohistory: #RoadtoSanremo2022 - Puntata 7 - Elisa Ed eccoci alla settima puntata di Road to Sanremo 2022, oggi parleremo di Elisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

... così Achille Lauro annuncia su Instagram l'uscita, prevista per il prossimo 11 febbraio, dopo la partecipazione del cantante romano in gara al Festival di, della riedizione del suo ..."Com'era ampiamente prevedibile, al festival disempre più LGBT è stata assegnata la quota gender - inclusive già nella fase di scelta dei conduttori". E' l'affondo del senatore leghista Simone Pillon contro la presenza nel cast di Drusilla ...In mezzo una piccola pausa: giovedì 3 febbraio infatti la fiction non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare ...Sangiovanni, partecipante del Festival di Sanremo 2022, ha scritto che è disponibile il suo nuovo album in presave ''Farfalle'' ...