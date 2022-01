Sanremo 2022, annunciato uno dei super ospiti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si tratta di Cesare Cremonini Sanremo 2022 verrà arricchito e impreziosito dalla presenza di Cesare Cremonini, uno degli artisti italiani più apprezzati e da anni nel panorama musicale italiano. L’annuncio è stato fatto nella serata di ieri, 12 gennaio, durante l’edizione serale del TG1. Come successo per cantanti e co – conduttrici, Amadeus ha scelto il telegiornale per fare l’annuncio. Annuncio che era già nell’aria. Nelle ultime ore, Ansa, aveva infatti svelato in anticipo la presenza dell’artista di Bologna a Sanremo 2022. Per Cremonini sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. L’artista e il direttore artistico del Festival hanno dato l’annuncio con un simpatico video. Cremonini a Sanremo 2022: l’annuncio “Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si tratta di Cesare Cremoniniverrà arricchito e impreziosito dalla presenza di Cesare Cremonini, uno degli artisti italiani più apprezzati e da anni nel panorama musicale italiano. L’annuncio è stato fatto nella serata di ieri, 12 gennaio, durante l’edizione serale del TG1. Come successo per cantanti e co – conduttrici, Amadeus ha scelto il telegiornale per fare l’annuncio. Annuncio che era già nell’aria. Nelle ultime ore, Ansa, aveva infatti svelato in anticipo la presenza dell’artista di Bologna a. Per Cremonini sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. L’artista e il direttore artistico del Festival hanno dato l’annuncio con un simpatico video. Cremonini a: l’annuncio “Sono felicissimo di presentarvi il prossimo ospite del festival, non è ...

