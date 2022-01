Sanremo 2022, Amadeus annuncia il nome di un super ospite italiano: “Non è mai stato al festival fino ad ora!” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Partirà il primo febbraio il 72esimo festival di Sanremo. Negli scorsi giorni Amadeus, in collegamento con il Tg di Rai 1, aveva svelato i dettagli della kermesse canora. Dopo l’annuncio dei big in gara e delle co – conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate del festival, Amadeus ha svelato il nome di un super ospite. In collegamento con il Tg della Rai, il conduttore ci ha tenuto a mostrarlo al pubblico: Sono felicissimo di presentarvi il super ospite. Non è mai stato a Sanremo, ha una lunga carriera con tantissimi successi. Anzi te lo faccio dire da lui. In quel momento è spuntato Cesare Cremonini: Confermo che sarò ospite, anzi super ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Partirà il primo febbraio il 72esimodi. Negli scorsi giorni, in collegamento con il Tg di Rai 1, aveva svelato i dettagli della kermesse canora. Dopo l’annuncio dei big in gara e delle co – conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate delha svelato ildi un. In collegamento con il Tg della Rai, il conduttore ci ha tenuto a mostrarlo al pubblico: Sono felicissimo di presentarvi il. Non è mai, ha una lunga carriera con tantissimi successi. Anzi te lo faccio dire da lui. In quel momento è spuntato Cesare Cremonini: Confermo che sarò, anzi...

