Sanchez, la gestione del Covid come influenza non sarà immediata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il passaggio a una gestione e sorveglianza dell'epidemia di Covid come quella di una "malattia endemica" non avverrà "da un giorno all'altro", bensì verrà effettuato "quando sarà possibile dal punto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il passaggio a unae sorveglianza dell'epidemia diquella di una "malattia endemica" non avverrà "da un giorno all'altro", bensì verrà effettuato "quandopossibile dal punto ...

Advertising

iconanews : Sanchez, la gestione del Covid come influenza non sarà immediata - PellonePeppe : @FootballAndDre1 Abbiamo il problema da risolvere nella gestione attaccanti. Se partono titolari Dzeko e Lautaro ,… - PostorinoF : @il_Malpensante Opinione da divano, avrei tolto Chalanoglou e non Lautaro all'ingresso di Correa e Sanchez. Al di… - silviomass75 : @InParole Entrava solo per i rigori ma non possono aspettare l'ultimo secondo, a maggior ragione che nn ci sarebbe… - vquasiscienz : Una delle peggiori partite dell'anno, con un Inzaghi molto discutibile (come spesso) nella gestione dei cambi... M… -