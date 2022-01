Salernitana | Iervolino ha definito l’acquisto del club | «Da oggi comincia una nuova era»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il neo presidente dellahadelDanilo, neo presidente della, hadelgranata. E subito è arrivato il messaggio sui social da parte del neo patron. IL MESSAGGIO – «Dainizia unaera. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote. Avanti tutta!». Dainizia unaera.Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote.Avanti tutta!@OfficialUSS1919 #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/Sabzs00q2Y— Danilo(@danilo) January 13, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? Terminato il closing, #Salernitana a #Iervolino. Il nuovo presidente ha appena lasciato lo studio notarile Coppa… - T7TorreSette : Calcio, @OfficialUSS1919 #Salernitana: #DaniloIervolino è il nuovo proprietario. 'Inizia una nuova era' ??… - GazzettaSalerno : Salernitana, c’è il passaggio di consegne, Iervolino acquisisce le quote di controllo. - _SiGonfiaLaRete : #Salernitana, “scusate il ritardo”: il ritorno alla vittoria, l’insediamento di Sabatini, il mercato. I tifosi sogn… - Calciopuntgoal : LA CONFERENZA STAMPA DI IERVOLINO PRESIDENTE DELLA SALERNITANA SU -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Iervolino

'Da oggi inizia una nuova era. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote. Avanti tutta! ##MacteAnimo #ForzaGranata '. Così su LinkedIn Danilo, founder e presidente dell'Università Telematica Pegaso e da qualche settimana patron della, squadra di ...ORE 11 - È tutto pronto a Scafati per il passaggio delle quote dellanelle mani di Danilo. Alle 12 nello studio di Scafati del notaio Francesco Coppa inizierà ufficialmente l'...In diretta da Salerno, tutte le dichiarazioni del nuovo patron della Salernitana, Danilo Iervolino E' la giornata della presentazione alla stampa del nuovo patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ...Parte ufficialmente la gestione di Danilo Iervolino alla Salernitana. "Da oggi inizia una nuova era. Ore 13 si e' concluso il trasferimento delle ...