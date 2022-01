Salernitana; Iervolino | ecco piano salvezza

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha idee innovative che intende mettere in campo per la sua. Danilo, neo proprietario del club campano, ha illustrato il progetto che ha in mente per rilanciare il calcio a SALERNO e per garantirgli un futuro duraturo. Immagina “una societa’ modello” che fara’ leva su alcuni capisaldi imprescindibili: giovani, valori, tecnologia ma anche sinergie con la citta’. “Il progetto e’ di medio-lungo termine, di autentico cambiamento di statuto comportamentale del mondo del calcio. Amo le sfide e mi auguro di avere successo anche in questo splendido settore”. A coordinare la parte sportiva sara’ Walter Sabatini, che prendera’ il posto di Angelo Fabiani e che avra’ il compito di rinforzare la rosa gia’ in questa sessione di mercato. “Come obiettivo di breve scadenza vogliamo rimanere in Serie A, creando un instant team che possa competere ...