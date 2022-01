Salernitana | Iervolino | “Accoglienza incredibile | obiettivo salvezza e grande futuro”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “L’dei tifosi mi dà una gioia, sono davvero felice di essere qui con voi”. Il nuovo presidente della, Danilo, si è presentato in conferenza stampa dopo aver firmato questa mattina il suo contratto presso uno studio notarile di Scafati ha firmato il contratto e versato i 10 milioni di euro che gli consentono di subentrare ufficialmente agli ex patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. “Nella mia vita, pur essendo giovane, ho fatto tante cose ma dalla mezzanotte del primo gennaio è come se tutto fosse stato accantonato per concentrarsi su questo progetto a tinte granata. Sono stato travolto da un amore straordinario. Mi piacciono le sfide e qualcuna l’ho vinta nelle mie attività professionali – ha detto- . Dietro ad una squadra ci sono valori dello sport che ci porteranno ...

L'U. S.passa ufficialmente nelle mani di Danilo. L'imprenditore, fondatore dell'Università telematica Pegaso, diventa così il nuovo patron del club calcistico granata. Il trasferimento ...Alla presenza dei trustee Susanna Isgro' e Paolo Bertoli, del presidente Daniloe dei rispettivi legali, e' stata ufficializzata la cessione della. In via Cesare Battisti, dove ...16:29 - Possiamo aspettarci un colpo di scena in questo calciomercato? "Messi, senza dubbio. L'effetto "wow" piace anche a me. Io voglio investire, non gettare soldi.16:25 - Lei si era battuto sullo stop ai campionati causa pandemia, almeno solo per qualche settimana. Cosa pensa di tutto quello che sta succedendo. "Ho fatto sentire la mia voce a ...