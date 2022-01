Sabrina Salerno posta una foto dopo il vaccino, il web la massacra e lei dice … (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono molti gli italiani che ogni giorno scelgono di vaccinarsi contro il covid-19. E dallo scorso 8 gennaio 2022 è entrato in vigore anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 e quindi per coloro che hanno già compiuto 50 anni e oltre. La testimonial degli over 50 è Sabrina Salerno che proprio di recente si è sottoposta alla terza dose del vaccino e ha condiviso un post sui social a seguito del quale ha anche ricevuto molte critiche ma anche molti complimenti. Terza dose per Sabrina Salerno Sabrina Salerno ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-covid e poco dopo ha condiviso sui social una fotografia dal polo vaccinale di Villorba in cui si mostra con il braccio scoperto e il cerotto ancora ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono molti gli italiani che ogni giorno scelgono di vaccinarsi contro il covid-19. E dallo scorso 8 gennaio 2022 è entrato in vigore anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 e quindi per coloro che hanno già compiuto 50 anni e oltre. La testimonial degli over 50 èche proprio di recente si è sottoalla terza dose dele ha condiviso un post sui social a seguito del quale ha anche ricevuto molte critiche ma anche molti complimenti. Terza dose perha ricevuto la terza dose delanti-covid e pocoha condiviso sui social unagrafia dal polo vaccinale di Villorba in cui si mostra con il braccio scoperto e il cerotto ancora ...

