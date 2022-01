Rugby, Sei Nazioni 2022: i convocati dell’Italia. Sei esordienti, c’è Toa Halafihi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Kieran Crowley ha annunciato i convocati per i primi due turni del Sei Nazioni 2022 contro Francia (a Parigi, domenica 6 febbraio) e Inghilterra (in casa, domenica 13 febbraio). Un torneo che arriva dopo il cambio di coach la scorsa primavera e dopo un novembre difficile per gli azzurri, ko con Nuova Zelanda e Argentina e che hanno vinto, ma senza convincere, solo contro il modesto Uruguay. Sei gli esordienti in azzurro con le terza linee della Benetton Toa Halafihi e Manuel Zuliani, il tallonatore di Rovigo Giacomo Nicoreta, l’apertura di Rovigo Giacomo Da Re, quella della Benetton Leonardo Marin, e il trequarti, sempre Benetton, Tommaso Menoncello, mentre la grande assenza è sicuramente quella di Carlo Canna. Una squadra, dunque, molto giovane e che ha ben tre mediani d’apertura italiani e di scuola ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Kieran Crowley ha annunciato iper i primi due turni del Seicontro Francia (a Parigi, domenica 6 febbraio) e Inghilterra (in casa, domenica 13 febbraio). Un torneo che arriva dopo il cambio di coach la scorsa primavera e dopo un novembre difficile per gli azzurri, ko con Nuova Zelanda e Argentina e che hanno vinto, ma senza convincere, solo contro il modesto Uruguay. Sei gliin azzurro con le terza linee della Benetton Toae Manuel Zuliani, il tallonatore di Rovigo Giacomo Nicoreta, l’apertura di Rovigo Giacomo Da Re, quella della Benetton Leonardo Marin, e il trequarti, sempre Benetton, Tommaso Menoncello, mentre la grande assenza è sicuramente quella di Carlo Canna. Una squadra, dunque, molto giovane e che ha ben tre mediani d’apertura italiani e di scuola ...

Advertising

Ilgava1 : RT @trattomale: Godo come fosse ieri 'Il rugby è brutale nella sua semplicità: se non sei disposto a batterti, perdi' - trattomale : Godo come fosse ieri 'Il rugby è brutale nella sua semplicità: se non sei disposto a batterti, perdi' - sbattaggia : #rugby La situazione alla vigilia delle convocazioni azzurre per il #Sei Nazioni ?@Gazzetta_it? -