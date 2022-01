Rugby | il ct Crowley | Italia al Sei Nazioni con l' obiettivo di aumentare rispetto e credibilità

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Quello che vogliamo èile laall'interno del torneo ponendo le basi per la coppa del mondo 2023". E' l'di crescita per l'Italal prossimo Seiindicato dal commissario tecnico azzurro, Kieran, durante la conferenza stampa in cui sono stati ufficializzati i convocati per il raduno di Verona e le prime due sfide, la trasferta di Parigi del 6 febbraio con la Francia e il match del 13 febbraio all'Olimpico contro l'Inghilterra. "In vista del torneo ci saranno sessioni dedicate per migliorare nelle due aree dove siamo stati deficitari: la difesa, perché siamo la squadra che ha subito il maggior numero di mete, e lo stesso vale per la disciplina in campo e le penalità concesse agli ...

...che rappresenta un momento della stagione che tutti gli addetti ai lavori e appassionati di...in preparazione dell'esordio al Sei Nazioni contro la Francia' ha dichiarato Kieran. ...Roma " Kieran, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Verona " in calendario a partire da domenica 23 gennaio " in ...Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Quello che vogliamo è aumentare il rispetto e la credibilità all'interno del torneo ponendo le basi per la coppa del mondo 2023". E' l'obiettivo di crescita per l'Italrugb ...Italy's most capped player Sergio Parisse will miss their two opening matches of this year's Six Nations as he recovers from a wrist issue, head coach Kieran Crowley said on Thursday.