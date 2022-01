Royal Family, la regina Elisabetta ritira i titoli: provvedimento incredibile (Di giovedì 13 gennaio 2022) La regina Elisabetta II d’Inghilterra ha preso un provvedimento clamoroso nei confronti di un membro della sua famiglia, che è stato spogliato dei titoli. Ecco di chi si tratta e le motivazioni del gesto clamoroso. Aveva fatto discutere l’opinione pubblica inglese la notizia arrivata ad inizio gennaio. La regina Elisabetta II aveva deciso di non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) LaII d’Inghilterra ha preso unclamoroso nei confronti di un membro della sua famiglia, che è stato spogliato dei. Ecco di chi si tratta e le motivazioni del gesto clamoroso. Aveva fatto discutere l’opinione pubblica inglese la notizia arrivata ad inizio gennaio. LaII aveva deciso di non L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

paoloroversi : Cosa dire? Non so se ringraziare voi o la The Royal Family che dopo avermi taggato per le foto che (il mio omonimo… - kimalexapr : “EPISTREFEI GIA PERISSOTERO POLEMO META TON THANATO TOU.” “(c.1961.)” “(Greek Royal Family.)” “(Tatoi.)” “(Athens,… - ezekiel : @dorinileonardo membro della Royal Family a loro insaputa - XrpFan76495 : RT @Stef77359537: ?????????? Fossi in voi leggerei ?? - 361_magazine : #PrincipeAndrea sarà sottoposto a processo negli #USA -