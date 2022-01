Rotary Club Salerno: 60mila vaccini anti Covid 19 al centro vaccinale di Sant’Eustachio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rotary Club Salerno Duomo: 60mila vaccinazioni somministrate in sei mesi presso la Parrocchia Sant’Eustachio. L’hub vaccinale rotariano ora punta a 100mila dosi. In soli sei mesi di attività, il centro vaccinale rotariano, presso la Parrocchia Sant’Eustachio, ha raggiunto più di 60mila dosi di vaccino somministrate. Un numero che riempie di gioia e soddisfazione per l’affluenza, Leggi su 2anews (Di giovedì 13 gennaio 2022)Duomo:vaccinazioni somministrate in sei mesi presso la Parrocchia. L’hubrotariano ora punta a 100mila dosi. In soli sei mesi di attività, ilrotariano, presso la Parrocchia, ha raggiunto più didosi di vaccino somministrate. Un numero che riempie di gioia e soddisfazione per l’affluenza,

Advertising

CRISTIA17178516 : RT @reflexlistcom: Il Rotary Club Torino Duomo indice, in partnership con Lisianthus Editore e Creative Photo Travel, la seconda edizione d… - reflexlistcom : Il Rotary Club Torino Duomo indice, in partnership con Lisianthus Editore e Creative Photo Travel, la seconda edizi… - teleischia : ROMA. IL ROTARY CLUB ISOLA D’ ISCHIA SULLE ORME DELLA CULTURA EBRAICA - ROTARY_CLUB_TCD : RT @RotaryItalia: 'Incoraggio tutti voi a pensare a come lasciare il vostro segno nel #Rotary e nel mondo. Non abbiate paura di sognare all… -