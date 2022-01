Rossella Infanti: chi è, età, carriera, film, padre in Borotalco, fidanzato, Instagram e foto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, in occasione dei 40 anni di Borotalco, anche Rossella Infanti. Ma conosciamola meglio! Rossella Infanti: chi è, età, carriera, film e Borotalco Rossella Infanti è una nota attrice romana, nata il 30 agosto del 1977 nella Capitale. Nipote di un famoso produttore cinematografico, Rossella ha trascorso buona parte della sua infanzia sul set: ha poi frequentato diversi corsi di doppiaggio, recitazione e ha iniziato a muovere i primi passi tra fiction e serie tv della Rai. Sul grande schermo ha debuttato con Federico Moccia nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, in occasione dei 40 anni di, anche. Ma conosciamola meglio!: chi è, età,è una nota attrice romana, nata il 30 agosto del 1977 nella Capitale. Nipote di un famoso produttore cinematografico,ha trascorso buona parte della sua infanzia sul set: ha poi frequentato diversi corsi di doppiaggio, recitazione e ha iniziato a muovere i primi passi tra fiction e serie tv della Rai. Sul grande schermo ha debuttato con Federico Moccia nel ...

Advertising

altrogiornorai1 : In occasione dei 40 anni di #Borotalco Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti ospiti di @serenabortone n… - CorriereCitta : Rossella Infanti: chi è, età, carriera, film, padre in Borotalco, fidanzato, Instagram e foto - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #13Gennaio Affetti Stabili Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Romina Carrisi, Jessica Mor… - _Alessio_88 : RT @fraversion: per celebrare i 40 anni di #Borotalco, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti saranno ospiti di Oggi è un altro… - domenicomarock : RT @altrogiornorai1: In occasione dei 40 anni di #Borotalco Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Rossella Infanti ospiti di @serenabortone nell… -