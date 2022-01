Ronaldo non le manda a dire: “Dobbiamo migliorare, non sono qui per il sesto posto” (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’arrivo di Ronaldo al Manchester United doveva significare il rilancio definitivo dei Red Devils in campionato in ottica di un ritorno tra le big. Ed invece, dopo un primo impatto molto buono, il portoghese ha decisamente mollato la presa, ma non solo per demerito suo ma anche a causa di una squadra potenzialmente forte ma ancora poco strutturata per supportarlo appieno. Lo stesso CR7, in una intervista rilasciata da Sky Sports, ha delineato quello che deve fare propria squadra nel prossimo futuro, come se fosse un allenatore. Un collettivo quello inglese che deve ancora capire la pasta con cui è fatto. Manchester United: Ronaldo non è contento della situazione Il portoghese ha fatto della forza mentale più di quella fisica lo strumento con cui ha vinto di tutto. E nonostante l’età obiettivamente avanzata non smette di spingere i propri compagni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’arrivo dial Manchester United doveva significare il rilancio definitivo dei Red Devils in campionato in ottica di un ritorno tra le big. Ed invece, dopo un primo impatto molto buono, il portoghese ha decisamente mollato la presa, ma non solo per demerito suo ma anche a causa di una squadra potenzialmente forte ma ancora poco strutturata per supportarlo appieno. Lo stesso CR7, in una intervista rilasciata da Sky Sports, ha delineato quello che deve fare propria squadra nel prossimo futuro, come se fosse un allenatore. Un collettivo quello inglese che deve ancora capire la pasta con cui è fatto. Manchester United:non è contento della situazione Il portoghese ha fatto della forza mentale più di quella fisica lo strumento con cui ha vinto di tutto. E nonostante l’età obiettivamente avanzata non smette di spingere i propri compagni ...

