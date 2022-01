Roma, Tiago Pinto: «Grande voglia di Maitland-Niles di vestire il giallorosso» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il g.m. della Roma Tiago Pinto ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Maitland-Niles Tiago Pinto, general manager della Roma, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Maitland-Niles. LE PAROLE – «Maitland-Niles è un calciatore pronto per aiutare la squadra subito perché come sapete il mercato di gennaio deve essere così. I calciatori che arrivano devono dare subito una mano alla squadra. Può giocare in più ruoli e viene da un campionato competitivo come la Premier League. La sua voglia di venire a Roma era così Grande che ci ha aiutato per chiudere la trattativa». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il g.m. dellaha parlato dell’arrivo indi, general manager della, in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo indi. LE PAROLE – «è un calciatore pronto per aiutare la squadra subito perché come sapete il mercato di gennaio deve essere così. I calciatori che arrivano devono dare subito una mano alla squadra. Può giocare in più ruoli e viene da un campionato competitivo come la Premier League. La suadi venire aera cosìche ci ha aiutato per chiudere la trattativa». ...

