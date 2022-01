Roma Ritrovato Cloud | il 13enne scomparso

(Di giovedì 13 gennaio 2022), ilieri mattina a. Il ragazzino aveva fatto perdere le tracce dopo essere uscito di casa per andare a scuola, dove non era mai arrivato. Il disperato appello pubblicato dalla mamma aveva commosso tutti e in breve tempo aveva fatto il giro sui social, arrivando a migliaia di condivisioni, grazie alle quali sono arrivate le segnalazioni che hanno permesso di ritrovare il, ilDopo una prima segnalazione che purtroppo si era rivelata non corretta, è arrivata una seconda telefonata che ha riacceso le speranze della mamma:veniva segnalato a Parco Leonardo, nei pressi della fermata Fiera di ...

Ritrovato Cloud, il 13enne scomparso ieri mattina a Roma. Il ragazzino aveva fatto perdere le tracce dopo essere uscito di casa per andare a scuola, dove non era mai arrivato. Il disperato appello ...E' stato ritrovato intorno alle 16.30 Cloud Axl, il 13enne di Roma scomparso da ieri mattina per il quale si era mobilitato il mondo dei social. Il ragazzino si trovava in zona Parco Leonardo.