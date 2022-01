Roma | morto il conte Pio Teodorani Fabbri marito di Maria Sole Agnelli | aveva 97 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : I funerali del presidente del Parlamento europeo David Sassoli si svolgeranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa… - mattinodipadova : Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 61 anni. Era tra i più apprezzati scrittori veneti. E’ stato anche a… - perfectderavin : RT @Iperbole_: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sugli insulti no-vax all'ex Presidente dell'Europarlamento, David #Sass… - AlbaMaldini : RT @tg2rai: Morto la scorsa notte a 65 anni il presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli. La sua vita tra giornalismo e politica. Tra… - kririk : RT @Iperbole_: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sugli insulti no-vax all'ex Presidente dell'Europarlamento, David #Sass… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto

Lutto in casa Agnelli. Èall'età di 97 anni il conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole Agnelli , una delle ... Si è spento questa mattina nella casa di Torre in Pietra, vicino a, ......del mercato che riprende in toto la riforma votata in parlamento e poi messa su un binario... a partire da. Portato a casa l'accordo sull'Irpef con la legge di Bilancio e la riorganizzazione ...Lutto in casa Agnelli. È morto all'età di 97 anni il conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole Agnelli, una delle sorelle di Gianni Agnelli. Lo apprende ...L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). * Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. ***Nelle province si regi ...