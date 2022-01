Roma | «Mio figlio è allergico | ho paura a vaccinarlo Fategli fare la DAD»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Vaccini anti Covid, super green pass e la richiesta della DAD alla scuola. Vi raccontiamo una storia che arriva dae a segnalarcela è una mamma rimasta “impantanata” nelle nuove regole varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Suodi 16 anni, ci racconta, “soffre di gravi patologie e tremende allergie”, testimoniate dalle foto che ci invia, per questo è restia a farlo vaccinare contro il Covid. “Il problema è Fabio (nome di fantasia) raggiungeva la scuola in zona Cassia con i mezzi pubblici ma ora, per prenderli, serve il Super Green Pass. E non avendo il vaccino non si può muovere”, ci dice. “Hoa farlo vaccinare: si ricopre di bolle in tutto il corpo già prendendo una semplice medicina. Cosa potrebbe succedere con il vaccino? Non me la sento di rischiare. Ma lui non vuole ritirarsi da scuola e ...