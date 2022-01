Roma, Maitland-Niles si presenta: “Possiamo raggiungere la Champions” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha bruciato talmente le tappe che prima è stato buttato nella mischia contro la Juve, mica una partita qualsiasi, e poi si è presentato. Non ha perso tempo Maitland-Niles, voluto fortemente da Mourinho e pronto a immergersi nella nuova avventura Romana dopo l’esperienza a Londra, con l’Arsenal. L’esterno si è presentato oggi in conferenza stampa. Prima tema toccato: il contratto. Ma su questo ha dribblato la domanda: “In questo momento preferisco concentrarmi sul presente piuttosto che sul contratto. Voglio raggiungere gli obiettivi della Roma, vale a dire un piazzamento nelle prime quattro”. Ha aggiunto l’sterno: “Gli alti e bassi fanno parte del calcio. Quei sette minuti ci sono costati caro, dobbiamo lavorare per cambiare la nostra mentalità, per avere regolarità e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha bruciato talmente le tappe che prima è stato buttato nella mischia contro la Juve, mica una partita qualsiasi, e poi si èto. Non ha perso tempo, voluto fortemente da Mourinho e pronto a immergersi nella nuova avventurana dopo l’esperienza a Londra, con l’Arsenal. L’esterno si èto oggi in conferenza stampa. Prima tema toccato: il contratto. Ma su questo ha dribblato la domanda: “In questo momento preferisco concentrarmi sul presente piuttosto che sul contratto. Vogliogli obiettivi della, vale a dire un piazzamento nelle prime quattro”. Ha aggiunto l’sterno: “Gli alti e bassi fanno parte del calcio. Quei sette minuti ci sono costati caro, dobbiamo lavorare per cambiare la nostra mentalità, per avere regolarità e ...

