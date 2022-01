Roma, il saluto di Villar: «Non pensavo finisse così, ma grazie per tutto» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gonzalo Villar saluta la Roma. Il messaggio del centrocampista spagnolo, diventato ufficialmente un giocatore del Getafe Gonzalo Villar saluta la Roma con un messaggio sui social. Lo spagnolo da oggi è un calciatore del Getafe. MESSAGGIO – «Roma.. è arrivato il momento di chiudere questi due meravigliosi anni. Se sono onesto non pensavo potesse finire in questa maniera ma rimangono soltanto tutti questi magici momenti insieme a voi. Non so se tornerò qualche giorno a giocare per questa maglia, perché nel calcio non si sa mai.. ma vi ringrazio davvero per tutto l’afetto che mi avete dato sin dal mio arrivo. Il mio cuore sarà sempre giallo e rosso non importa dove sia io, e Roma sarà sempre la mia città». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gonzalosaluta la. Il messaggio del centrocampista spagnolo, diventato ufficialmente un giocatore del Getafe Gonzalosaluta lacon un messaggio sui social. Lo spagnolo da oggi è un calciatore del Getafe. MESSAGGIO – «.. è arrivato il momento di chiudere questi due meravigliosi anni. Se sono onesto nonpotesse finire in questa maniera ma rimangono soltanto tutti questi magici momenti insieme a voi. Non so se tornerò qualche giorno a giocare per questa maglia, perché nel calcio non si sa mai.. ma vi ringrazio davvero perl’afetto che mi avete dato sin dal mio arrivo. Il mio cuore sarà sempre giallo e rosso non importa dove sia io, esarà sempre la mia città». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Europarl_IT : I cittadini europei e le autorità italiane hanno reso omaggio a David Sassoli per l’ultimo saluto a Roma. Le immag… - RobertaMetsola : Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per dare l'ultimo saluto al nostro Presidente #DavidSassoli, un uom… - lauraboldrini : Bandiere naziste e saluto romano all’esterno di una chiesa di Roma, una scena indegna, raccapricciante. Questo non… - MattTabone : RT @RobertaMetsola: Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per dare l'ultimo saluto al nostro Presidente #DavidSassoli, un uomo d'… - DavidCasaMEP : RT @RobertaMetsola: Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per dare l'ultimo saluto al nostro Presidente #DavidSassoli, un uomo d'… -