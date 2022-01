Roma Calcio Amputati, presentato staff tecnico (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Prende forma la Roma Calcio Amputati. L’Associazione Sportiva Dilettantistica, nata dalla volontà e dal sogno di Arturo Mariani di unire sotto i colori del giallo e del rosso ragazzi, giovani e adulti Amputati, con malformazioni o agenesie di arti ma accomunati dalla passione per il Calcio, è lieta di annunciare lo staff tecnico della prima squadra. Il Presidente del sodalizio sportivo, Stefano Mariani, il Vicepresidente Simone Perrotta (ex calciatore della AS Roma e Campione del Mondo nel 2006) ed il Direttore Sportivo Luca Zavatti hanno affidato la guida tecnica della A.S.D. Roma Calcio Amputati a Maurizio Silvestri. Allenatore preparatissimo e uomo di indiscusse qualità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)– Prende forma la. L’Associazione Sportiva Dilettantistica, nata dalla volontà e dal sogno di Arturo Mariani di unire sotto i colori del giallo e del rosso ragazzi, giovani e adulti, con malformazioni o agenesie di arti ma accomunati dalla passione per il, è lieta di annunciare lodella prima squadra. Il Presidente del sodalizio sportivo, Stefano Mariani, il Vicepresidente Simone Perrotta (ex calciatore della ASe Campione del Mondo nel 2006) ed il Direttore Sportivo Luca Zavatti hanno affidato la guida tecnica della A.S.D.a Maurizio Silvestri. Allenatore preparatissimo e uomo di indiscusse qualità ...

