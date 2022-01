“Ritorna sempre Lui”: tra una settimana in edicola il Primato Nazionale, che riapre il “caso Mussolini” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, nel dibattito pubblico fa capolino l’«emergenza fascismo». Con l’Italia che, ovviamente, sembra sempre sull’orlo del baratro, nella terrificante attesa che le camicie nere marcino su Roma e ristabiliscano il culto del littorio. Strumentalizzazioni politiche a parte, il dato rimane interessante, perché segnala un certo disagio della sinistra a causa della persistente presenza di Benito Mussolini nell’immaginario collettivo degli italiani. A quanto pare, insomma, il «caso M» non è ancora stato archiviato. Il Primato Nazionale ha quindi ripreso in mano il fascicolo, dedicando a Mussolini la copertina del mese. Il Primato Nazionale e il caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – Ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, nel dibattito pubblico fa capolino l’«emergenza fascismo». Con l’Italia che, ovviamente, sembrasull’orlo del baratro, nella terrificante attesa che le camicie nere marcino su Roma e ristabiliscano il culto del littorio. Strumentalizzazioni politiche a parte, il dato rimane interessante, perché segnala un certo disagio della sinistra a causa della persistente presenza di Benitonell’immaginario collettivo degli italiani. A quanto pare, insomma, il «M» non è ancora stato archiviato. Ilha quindi ripreso in mano il fascicolo, dedicando ala copertina del mese. Ile il...

