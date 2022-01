Rinnovo Mertens, accordo più lontano: ecco cosa blocca il Napoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rinnovo Mertens, più lontano l’accordo per arrivare alla firma dell’attaccante belga. Il Napoli è bloccato da questo motivo Come riferito da Mediaset, le trattative tra il Napoli e Dries Mertens per il Rinnovo non stanno procedendo nella direzione di un accordo. Il club azzurro è infatti bloccato dall’elevata richiesta del belga, che vorrebbe 5 milioni di ingaggio a stagione. Una cifra troppo alta per le casse della società, che sta pensando di tagliare nettamente il monte ingaggi. E così, per il giocatore, potrebbero aprirsi le porte della MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022), piùl’per arrivare alla firma dell’attaccante belga. Ilto da questo motivo Come riferito da Mediaset, le trattative tra ile Driesper ilnon stanno procedendo nella direzione di un. Il club azzurro è infattito dall’elevata richiesta del belga, che vorrebbe 5 milioni di ingaggio a stagione. Una cifra troppo alta per le casse della società, che sta pensando di tagliare nettamente il monte ingaggi. E così, per il giocatore, potrebbero aprirsi le porte della MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

