Rientro a scuola | se le condizioni sono queste | per 7 studenti su 10 meglio la Dad

Rientro a scuola: se le condizioni sono queste, per 7 studenti su 70 meglio la Dad (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli alunni si schierano con presidi, sindaci e presidenti di Regione che hanno chiesto il rinvio del Rientro a scuola in presenza. Uno su 4 racconta che nel suo istituto sono andate in scena proteste per la gestione del ritorno sui banchi.Tanti quelli che vorrebbero modifiche alle regole anti-Covid per la scuola: solo il 6% resta convinto che basti indossare le mascherine chirurgiche in classe Se le condizioni sono queste, era meglio restare in Dad: ben 7 studenti su 70 si dicono in disaccordo con la decisione del Governo di tornare a scuola in presenza. L'imperversare della variante Omicron, classi sparse tra scuola e casa, freddo polare in aula per mantenere l'aria salubre, la mancanza di mascherine ...

