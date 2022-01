Rientro a scuola, Giuliano: “Docenti e personale hanno dato il meglio. Le mancate promesse difficili da digerire. La Dad non è il male” [VIDEO] (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Ad oggi abbiamo oltre 200 studenti in Dad fra positivi e quarantene. Abbiamo il 12% di Docenti e altrettanto di personale ATA assente. Si è verificato quel che temevo. Che tutti gli operatori della scuola si siano dati un grande da fare è noto. Difficile da digerire però le mancate promesse". L'articolo Rientro a scuola, Giuliano: “Docenti e personale hanno dato il meglio. Le mancate promesse difficili da digerire. La Dad non è il male” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Ad oggi abbiamo oltre 200 studenti in Dad fra positivi e quarantene. Abbiamo il 12% die altrettanto diATA assente. Si è verificato quel che temevo. Che tutti gli operatori dellasi siano dati un grande da fare è noto. Difficile daperò le". L'articolo: “il. Leda. La Dad non è il

