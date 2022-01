Ricordate Vittoria Ceretti | valletta di Amadeus? Il ritorno senza veli | Senza veli e lato B da urlo | le foto senza censura | Guarda

Ricordate Vittoria Ceretti, valletta di Amadeus? Il ritorno senza veli, topless e lato B da urlo: le foto senza censura | Guarda (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vittoria Ceretti è tornata a far parlare di sé. La modella bresciana, volto del marchio Chanel, è stata a fianco di Amadeus nell'edizione del Festival di Sanremo del 2021. Oggi, a un anno di distanza, la Ceretti si fa immortalare in senza veli. In vacanza in Messino con il marito, il deejay e produttore Matteo Milleri, la modella si mostra senza veli su Instagram. Qui, in riva al mare, indossa un bikini bianco che lascia ben poco spazio all'immaginazione: prima gli scatti senza top, poi le immagini del perfetto lato B. "Sono così felice da quando sono arrivata qui", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022)è tornata a far parlare di sé. La modella bresciana, volto del marchio Chanel, è stata a fianco dinell'edizione del Festival di Sanremo del 2021. Oggi, a un anno di distanza, lasi fa immortalare in. In vacanza in Messino con il marito, il deejay e produttore Matteo Milleri, la modella si mostrasu Instagram. Qui, in riva al mare, indossa un bikini bianco che lascia ben poco spazio all'immaginazione: prima gli scattitop, poi le immagini del perfettoB. "Sono così felice da quando sono arrivata qui", ha ...

