(Di giovedì 13 gennaio 2022)è sempre sul pezzo e commentando sotto un post Instagram di @IsaeChia loha scritto: “Questa è preistoria, chissà se, ndr parlerà del cantante famosissimo, roba recente“. Come sottolineato da me in questo articolo, effettivamente il presunto flirt frae Fabriziorisalirebbe al 2012, un decennio fa, quando Sara Tommasi fece alcune allusioni in merito alla rottura fra il re dei paparazzi e Belen Rodriguez. Belen lasciòperché scoprì il flirt con? Lo scoop del 2012 https://t.co/qBJHQHmtfM #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 13, 2022 Chi sarà il “famosissimo cantante” che “recentemente” ha avuto un flirt con ...

Advertising

StraNotizie : Riccardo Signoretti sgancia una bomba su Giacomo Urtis dopo lo scandalo Corona - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Riccardo Signoretti sgancia una bomba su Urtis dopo lo scandalo Corona #GFVIP - BITCHYFit : Riccardo Signoretti sgancia una bomba su Urtis dopo lo scandalo Corona #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip 6, Riccardo Signoretti lancia una nuova bomba su Giacomo Urtis - IsaeChia : #GfVip 6, Riccardo Signoretti lancia una nuova bomba su Giacomo Urtis: 'Chissà se parlerà di...' -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Signoretti

Isa e Chia

Giacomo Urtis: dopo Fabrizio Corona spunta un altro nome famoso prima del GF Vip La nuova bomba arriva da, giornalista e direttore di Nuovo e Nuovo Tv che sotto il post Instagram ...Manca poco al ritorno in Rai de Il Cantante Mascherato . I rumors sul cast della terza edizione si stanno facendo sempre più insistenti. Sul settimanale Nuovo Tv disi legge una lista di celebri nomi che potrebbero far parte dello show. Tra questi ci sono Ivana Spagna, Paolo Kessisoglu, Giorgio Panariello, Cristina D'Avena, Fiordaliso, Enrico ...Qualche ora fa Giacomo Urtis ha fatto delle rivelazioni all'interno della Casa in merito alla sua vita sentimentale. Nello specifico il chir ...Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: 'Funday' from Bensound.com. -- GF VIP, Giacomo Urtis rivela di essere stato con lui per ...