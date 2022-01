Renzo Piano firma la nuova sede della VAC Foundation a Mosca

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La creatività italiana non conosce confini ed approda persino in Russia.progetta infatti la VAC, la CasaCultura GES-2Fondazione VAC, situata ai margini di Piazza Bolotnaya, adiacente al Cremlino, a, in costruzione da oltre un’impresa. L’ex centrale elettrica ristrutturata dall’archistar italiana comprende spazi per workshop, performance e mostre. La stagione 2022 si apre con “Santa Barbara: How Not to be Colonised“, che include un’opera performativa e una mostra dell’artista islandese Ragnar Kjartansson. Ma anche una mostra collettiva, “When Gondola Engines Were Taken to Bits: A Carnival in quattro atti”‘, insieme a un programma di spettacoli.e la VAC: la cattedrale di ...