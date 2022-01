Renzi a Metropolis: "Alla quarta votazione si rischia Berlusconi contro tutti" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alla quarta votazione per l’elezione del Capo dello Stato, più che un ballottaggio tra un candidato di centrodestra e uno di centrosinistra, ci potrebbe essere “un Berlusconi contro tutti”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Metropolis live, su Repubblica tv. “Trovo molto sagge le parole di Gianni Letta. Ha fatto un appello molto serio. Sono totalmente d’accordo con Letta, Gianni”. Anche perché, ha spiegato Renzi, ci sono varie ipotesi: “Prima ipotesi” per il Colle: “Il centrodestra trova una personalità, il secondo si va su Draghi, terza ipotesi centrodestra va a dritto su Berlusconi e a quel punto si crea l’ipotesi di un ballottaggio su Berlusconi. Credo che Berlusconi ci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022)per l’elezione del Capo dello Stato, più che un ballottaggio tra un candidato di centrodestra e uno di centrosinistra, ci potrebbe essere “un”. Lo ha affermato Matteo, ospite dilive, su Repubblica tv. “Trovo molto sagge le parole di Gianni Letta. Ha fatto un appello molto serio. Sono totalmente d’accordo con Letta, Gianni”. Anche perché, ha spiegato, ci sono varie ipotesi: “Prima ipotesi” per il Colle: “Il centrodestra trova una personalità, il secondo si va su Draghi, terza ipotesi centrodestra va a dritto sue a quel punto si crea l’ipotesi di un ballottaggio su. Credo checi ...

