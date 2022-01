Renault - De Meo: Nel 2030 solo elettriche in Europa (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Renault si aggiunge al sempre più lungo elenco di costruttori intenzionati ad abbandonare le motorizzazioni a combustione interna. L'offerta della Casa della Losanga in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Luca De Meo durante una conferenza stampa, "sarà al 100% elettrica nel 2030. Addio sì ma a precise condizioni. La Renault, che fino a oggi fa puntava a una gamma elettrica al 90% per la fine del decennio, ha quindi deciso di seguire lo stesso percorso intrapreso da altri concorrenti del calibro di Peugeot, Fiat, Opel o Ford. Tuttavia, De Meo ha posto delle condizioni ben precise per un addio totale ai motori a scoppio: la presenza di un'adeguata rete di ricarica e prezzi dell'elettricità favorevoli. Diversamente, la Casa transalpina continuerà a offrire propulsori endotermici. In ogni caso, l'addio non ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasi aggiunge al sempre più lungo elenco di costruttori intenzionati ad abbandonare le motorizzazioni a combustione interna. L'offerta della Casa della Losanga in, ha affermato l'amministratore delegato Luca De Meo durante una conferenza stampa, "sarà al 100% elettrica nel. Addio sì ma a precise condizioni. La, che fino a oggi fa puntava a una gamma elettrica al 90% per la fine del decennio, ha quindi deciso di seguire lo stesso percorso intrapreso da altri concorrenti del calibro di Peugeot, Fiat, Opel o Ford. Tuttavia, De Meo ha posto delle condizioni ben precise per un addio totale ai motori a scoppio: la presenza di un'adeguata rete di ricarica e prezzi dell'elettricità favorevoli. Diversamente, la Casa transalpina continuerà a offrire propulsori endotermici. In ogni caso, l'addio non ...

