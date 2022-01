Renault - De Meo | Nel 2030 solo elettriche in Europa

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lasi aggiunge al sempre più lungo elenco di costruttori intenzionati ad abbandonare le motorizzazioni a combustione interna. L'offerta della Casa della Losanga in, ha affermato l'amministratore delegato Luca De Meo durante una conferenza stampa, "sarà al 100% elettrica nel. Addio sì ma a precise condizioni. La, che fino a oggi fa puntava a una gamma elettrica al 90% per la fine del decennio, ha quindi deciso di seguire lo stesso percorso intrapreso da altri concorrenti del calibro di Peugeot, Fiat, Opel o Ford. Tuttavia, De Meo ha posto delle condizioni ben precise per un addio totale ai motori a scoppio: la presenza di un'adeguata rete di ricarica e prezzi dell'elettricità favorevoli. Diversamente, la Casa transalpina continuerà a offrire propulsori endotermici. In ogni caso, l'addio non ...

Il numero uno di Boulogne - Billancourt ha poi dettagliato i piani per il futuro di, lasciando una porta aperta per le propulsioni tradizionali. Deha infatti sottolineato che il gruppo ...È quanto ha dichiarato il CEO Luca de, durante un incontro con i media:venderà solo auto elettriche in Europa , a partire dal 2030. Tuttavia la casa della Losanga resterà vigile alla ...Il Gruppo Renault utilizza delle sessioni con i potenziali clienti a cui svela in anticipo le auto in realizzazione per registrare le loro impressioni ...La casa francese è l'ennesima storica azienda che ha deciso di passare interamente all'elettrico. C'è anche un piano di riserva, e il potenziale di Dacia da gestire ...