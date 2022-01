Regione Lazio, la Mobilità Sostenibile ad idrogeno diventerà presto realtà (Di giovedì 13 gennaio 2022) “La Regione Lazio continua ad andare avanti sempre più intensamente sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sulla Mobilità Sostenibile. Il Commissario straordinario del Governo ha infatti emesso un’ordinanza il 20 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale Complementare nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016“. Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “L’intervento – spiega il Consigliere – riguarda l’Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e la realizzazione dei punti di produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili. L’Ordinanza in sintesi ha approvato il cosiddetto “treno verde” a idrogeno tra Terni e Sulmona. La messa in esercizio è prevista per il 2027. Un’opera ingente in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Lacontinua ad andare avanti sempre più intensamente sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sulla. Il Commissario straordinario del Governo ha infatti emesso un’ordinanza il 20 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale Complementare nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016“. Lo dichiara Devid Porrello, consigliere M5Se Vicepresidente del Consiglio Regionale. “L’intervento – spiega il Consigliere – riguarda l’Adeguamento della tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona e la realizzazione dei punti di produzione dell’da fonti rinnovabili. L’Ordinanza in sintesi ha approvato il cosiddetto “treno verde” atra Terni e Sulmona. La messa in esercizio è prevista per il 2027. Un’opera ingente in ...

