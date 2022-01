Reddito di cittadinanza: senza Green Pass si rischia di perdere il sussidio. Da quando (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarà necessario avere il Green Pass per mantenere il Reddito di cittadinanza. Il sussidio infatti verrà concesso solo a chi è in possesso della certificazione verde in quanto questa sarà richiesta per accedere ai centri dell’impiego, luoghi in cui i percettori devono necessariamente recarsi. Molti rischiano pertanto di perderlo: vediamo cosa accadrà dal prossimo 1 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarà necessario avere ilper mantenere ildi. Ilinfatti verrà concesso solo a chi è in possesso della certificazione verde in quanto questa sarà richiesta per accedere ai centri dell’impiego, luoghi in cui i percettori devono necessariamente recarsi. Moltino pertanto di perderlo: vediamo cosa accadrà dal prossimo 1 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, dall'1 febbraio chi è senza Green pass perde il sussidio | In 100mila rischiano l'assegno… - AndreaVenanzoni : Io invece farei una cosa più semplice: via tutte e due le cose, il green pass e il reddito di cittadinanza - ilriformista : Dal primo febbraio chi è senza #greenpass perde il #redditodicittadinanza: governo al lavoro sulla lista di negozi… - ilgiomba : Niente #GreenpassObbligatorio #GreenPassrafforzato #greenpass? Nemmeno quello 'base'? E allora niente… - BonottoStefania : @GinoSocci0 Cog...ne pago da anni le tasse che spendono per curare obesi tossici alcolizzati fumatori! Per pagare r… -